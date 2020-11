VARENNA – Ivan Acquistapace, capogruppo degli alpini di Varenna, ha fatto del suo ‘ essere un alpino’ uno stile di vita.

Da sempre appassionato di intaglio del legno, nei suoi manufatti ricorre sempre il tema degli alpini: “Ho fatto il servizio militare nel corpo degli alpini e mi sento alpino fino al midollo – racconta Ivan –. Solitamente nelle ricorrenze del gruppo, arriva qualcuno in visita, noi diamo come omaggio il gagliardetto del gruppo di Varenna e io, come ricordo, aggiungo un ‘cravattino’ in legno intagliato da me da indossare con la camicia degli alpini“…