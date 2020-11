MANDELLO DEL LARIO – In My Father’s House – Nella Casa del Padre mio – organizza una bancarella virtuale per acquisti e regali solidali.

Nella sede ad Abor, in Ghana, c’è una scuola frequentata da oltre 500 alunni, dall’asilo alle medie. Alcuni rimangono in collegio per un trimestre senza far ritorno a casa. Nella stessa sede sono ospitati 60 bambini e ragazzi affidati dai servizi sociali perché non c’è la possibilità per loro di essere ospitati presso le loro famiglie.