BELLANO – Da lunedì 11 ottobre inizieranno gli interventi di manutenzione straordinaria della galleria Tre Madonne a Bellano lungo la strada provinciale 72 in direzione Varenna.

L’intervento, attuato da Provincia di Lecco, prevede l’adeguamento strutturale e impiantistico della galleria lungo la SP72, arteria viabilistica di notevole rilevanza strategica per il territorio e con grande valenza turistica. L’intervento, per un costo complessivo di 365.525,68 euro, prevede la parziale rettifica in allargamento della sezione della galleria, il consolidamento strutturale e il potenziamento della parte impiantistica.

I lavori hanno una durata complessiva di 70 giorni; per la prima fase delle opere è necessaria la chiusura completa della galleria, precludendo il transito per un periodo di circa 40 giorni, quindi fino al 26 novembre, lungo la SP72 tra Varenna e Bellano in entrambe le direzioni.