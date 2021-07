MILANO – Proseguono gli interventi di Anas sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in provincia di Lecco, per il ripristino della pavimentazione stradale.

Per consentire l’avanzamento delle attività, da questa sera, mercoledì 7 luglio, saranno chiuse alternativamente la corsia di marcia o sorpasso, in base alle esigenze di cantiere, dal km 59 al km 96,700 – da Abbadia Lariana a Colico – in direzione nord, in orario notturno dalle 21 alle 6. Il transito sarà sempre consentito sulla corsia libera. Il completamento è previsto entro il 30 luglio.