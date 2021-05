MILANO – Anas ha programmato gli interventi per la manutenzione programmata all’interno delle gallerie, lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”.

Per eseguire le lavorazioni in sicurezza è necessario disporre la chiusura della statale dal km 75,280 (svincolo di Bellano) al km 91,600 (svincolo di Trivio di Fuentes) in direzione Sondrio, questa sera dalle 21 alle 5 di domani. In direzione Milano, invece la statale verrà chiusa al traffico dalle 21 di giovedì 27 maggio fino alle 6 del giorno successivo. Durante l’attività di cantiere, il traffico proveniente da Lecco verrà deviato lungo la SP 72, con uscita allo svincolo di Bellano e rientro in statale allo Svincolo di Colico Trivio di Fuentes.