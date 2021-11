LECCO – Condannato per stalking nei confronti della sua ex compagna, una donna di Mandello del Lario, e per false dichiarazioni il lecchese Tiziano Talarico, 55enne.

La sentenza del giudice Paolo Salvatore (Pubblico Ministero Caterina Scarselli) prevede due anni, uno appunto per stalking e l’altro per false dichiarazioni, fatti risalenti al 2019.

L’uomo era a processo anche per altri episodi pregressi – incendio, danneggiamento a seguito di incendio, lesioni – ai danni di un’altra donna.

La condanna si riferisce solo agli eventi del 2019.

RedGiu