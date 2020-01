MILANO – Proseguono i lavori di manutenzione nelle gallerie, lungo la statale 36 del lago di Como e dello Spluga tra i Comuni di Bellano e Colico. Le attività si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 23 alle 5 del giorno successivo e le limitazioni sono state programmate secondo il seguente calendario.

La carreggiata nord, in direzione Colico, sarà chiusa tra il km 75,350 (svincolo di Bellano) ed il km 91,550 (svincolo Trivio di Fuentes), la notte del 13 gennaio nella fascia oraria notturna compresa tra le 23 e le 5 del giorno successivo.

La carreggiata sud, direzione Milano, sarà chiusa tra il km 91,550 (svincolo Trivio di Fuentes) e il km 75,350 (svincolo di Bellano), la notte del 14 gennaio nella fascia oraria notturna compresa tra le 23 e le 5 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale. L’impresa esecutrice si occuperà di indicare le limitazioni al traffico mediante opportuna segnaletica provvisoria installata in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.