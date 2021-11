Sulla Provinciale a 185 kmh. Abbiamo preparato i “verbali” per il centauro

VARENNA – Al signor FLASHRIGA, quello dei 185 chilometri orari in moto tra Lierna e Varenna, verrebbe da dire: “Favorisca i documenti”. E a seguire giù una bella multa – salata – per l’impresa irresponsabile immortalata poi sul proprio canale Youtube a bordo della sua Aprilia Rs660: trasformare in un circuito di MotoGP (e oltre) la Provinciale 72, tra Lierna e Varenna.

L’autore del folle giro “in pista” dopo la pubblicazione del nostro articolo di stamattina ha rimosso il video, che noi riproponiamo di seguito. Ma soprattutto ha suscitato pesanti …

