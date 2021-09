GRAVEDONA – Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento con alcune considerazioni sul test per l’ingresso alla Facoltà di Medicina, firmato da Giorgio M. Baratelli – chirurgo, direttore dell’Unità di Senologia dell’Ospedale di Gravedona ed Uniti, membro del Comitato Scientifico Accademia di Senologia “Umberto Veronesi” e presidente della LILT di Como.

Premessa

In questo articolo non voglio indagare se il sistema “numero chiuso” per ingresso alla Facoltà di Medicina sia buono o cattivo, ma voglio circoscrivere la mia piccola riflessione sullo strumento utilizzato per formare questo numero.

I fatti

Le domande di ammissione sono state 77.736 (per la precisione 63.972 per i corsi in lingua italiana e 13.404 per i corsi in lingua inglese) e i posti disponibili sono 14.020 (bisogna nei conti considerare l’errore dovuto al fatto che uno stesso studente si è iscritto ai due test, quello in italiano e…

L’INTERVENTO COMPLETO SU LARIO NEWS: