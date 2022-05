MANDELLO DEL LARIO – Sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Como e Mantova oltre 112mila accessori per automobili, camion, moto e biciclette per un valore di 870mila euro. Importati dalla China e in Pakistan, tra il materiale anche prodotti fintamente griffati Moto Guzzi.

Il primo indizio a Cadorago, in provincia di Como, dove un punto vendita proponeva ai clienti articoli reclamizzati Made in Italy ma interamente confezionati in oriente. In un magazzino inoltre vi erano centinaia di toppe in stoffa dedicate ai più noti marchi motoristici, tutte contraffatte.