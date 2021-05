MANDELLO DEL LARIO – Un uomo di 75 anni ha perso la vita intorno alle 11 della mattina di oggi a Mandello in quello che viene descritto dalle prime informazioni di Areu quale “infortunio domestico”.

Lo sfortunato sarebbe precipitato dal tetto di una baita, tetto sul quale stava lavorando nei boschi in località Somana. Sul posto il Soccorso Alpino, in volo anche l’eliambulanza del 118 di Como-Villa Guardia; purtroppo però a causa dei gravi traumi riportati per l’anziano non c’era più niente da fare.

