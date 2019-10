LECCO – Ieri – a differenza di domenica scorsa – non c’erano le Frecce tricolori a Varenna, ma anche stavolta i disagi sulla linea ferroviaria Milano-Tirano non sono mancati. Il problema è stato di nuovo l’affollamento dei vagoni, come segnalato dai passeggeri che hanno diffuso fotografie scattate sul treno di come fossero stipati come sardine. Ancora una volta è successo quello che si verifica molto spesso: posti insufficienti e tantissimi pendolari in piedi. Infatti alla base del disagio c’era la composizione del treno utilizzato per coprire la tratta: un Coradia partito da Milano con la metà dei vagoni rispetto al solito.