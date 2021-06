LECCO – Due processi con imputati residenti in zona lago quest’oggi al tribunale di Lecco.

A. C. di Esino Lario è stato giudicato per il furto di un televisore e di un assegno bancario in bianco in una abitazione nel paese tra lago e montagna: gli sono stati inflitti due anni di carcere.

Condannato inoltre E. B., trent’anni, autore del furto di una bicicletta ai danni di una donna ad Abbadia Lariana.

