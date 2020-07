BELLANO – Negli ultimi anni è emersa fortemente sul territorio la difficoltà nel trovare una strada efficace per tutelare l’ambiente dalla proliferazione massiccia di cinghiali. Per questo il Comune di Bellano ha pensato di destinare una parte dei fondi impegnati a bilancio per la tutela ambientale proprio in quest’azione.

“Si tratta di un’operazione a favore dell’ambiente – spiega il sindaco Antonio Rusconi – che va a sommarsi a diverse altre iniziative degli scorsi anni come il contributo per la rimozione dell’amianto, il progetto sui muretti a secco e le politiche green che ormai contraddistinguono la nostra azione amministrativa”.