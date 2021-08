DERVIO – La pioggia incessante di queste ore sta mettendo a rischio il paese di Dervio. Poco prima delle 8 di stasera, sui social è comparso l’avviso del Comune: “ALLERTA VARRONE. La diga ha raggiunto i 50 metri cubi al secondo per cui siamo in ALLERTA e rischio esondazione. Si consiglia di spostare auto dai box. Non uscire se non strettamente necessario“

Alcune voci ancora che stiamo verificando …

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO QUI: