VARENNA – Notizia dell’ultim’ora, una persona è deceduta questa mattina intorno alle 12:30 lungo la SS36, direzione Sud, nel tratto tra le uscite di Bellano e Abbadia Lariana all’altezza di Pino di Varenna.

L’informazione giunge dall’AREU – Agenzia regionale Emergenza Urgenza – ma al momento non si dispone di altri dettagli in merito, dunque per ora non è noto se si sia trattato di un incidente stradale e o se il decesso sia dovuto ad altre cause.

Aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro