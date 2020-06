ESINO/PERLEDO – Doppio intervento in poche ore dei pompieri in Val d’Esino per il recupero di un piccolo toro scivolato in una scarpata, venerdì pomeriggio, e, nella notte, in soccorso a un cerbiatto precipitato da un muretto di 5 metri. Esito positivo per entrambe le missioni. Negli articoli che seguono racconto e immagini delle due avventure.