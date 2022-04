VARENNA – L’autopark multipiano di viale Polvani a Varenna sarebbe stato vittima di una truffa, spariti alcuni introiti provenienti dagli abbonati, grazie a un raggiro collegato alle tessere di accesso.

Qualche ‘furbetto’ sarebbe riuscito a lasciare il proprio mezzo in condizioni per così dire “favorevoli” rispetto agli altri. L’ammanco non ancora conteggiato nel suo complesso ma valutato in decine di migliaia di euro è stato scoperto alcune …

L’ARTICOLO ESCLUSIVO SU LARIO NEWS: