VARENNA – Drammatico bilancio per l’incidente avvenuto nel pomeriggio a Fiumelatte, sulla Provinciale n. 72. Un centauro 64enne è deceduto, tre sono rimaste ferite (una delle quali in modo grave) per il violentissimo impatto tra una motocicletta e un autoveicolo.

Sul posto due ambulanze del Soccorso Bellanese, due automediche e l’elisoccorso di Areu Sondrio…

> AGGIORNAMENTI COSTANTI SU LARIO NEWS