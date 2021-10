MANDELLO DEL LARIO – Appena archiviato il 40° Campionato Italiano Open vinto per la quarta volta consecutiva dal J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare Ita 416 La Superba, per le Flotte J24 è già tempo di trasferirsi dalle acque di Nettuno a quelle del Lario, a Mandello, per una nuova manche della stagione agonistica 2021 del Monotipo più diffuso al mondo.

Nel week end del 16 e 17 ottobre, infatti la Lega Navale Italiana sezione di Mandello del Lario organizzerà la Tappa Nazionale J24 alla quale sono attesi …

AMPIA SCHEDA DI PRESENTAZIONE SU LARIO NEWS