LECCO – In seguito all’evento franoso occorso nella mattinata di oggi, che ha coinvolto le gallerie sulla SP 72 e sul sedime ferroviario in località Fiumelatte del Comune di Varenna, si è tenuta una riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi, presieduta dal Prefetto Sergio Pomponio e “finalizzata ad un esame congiunto delle criticità viabilistiche e delle possibili soluzioni per il transito veicolare e ferroviario”.

All’incontro hanno partecipato le diverse componenti del sistema multilivello di protezione civile e, in particolare, la Provincia, i sindaci dei Comuni maggiormente interessati (Lecco, Varenna, Abbadia Lariana, Bellano, Lierna), le forze di polizia, il Comando dei Vigili del fuoco, i rappresentanti di Trenord, RFI, ANAS e AREU 118.

Nel corso della riunione è emerso che la frana ha riversato alcune centinaia di metri cubi di materiale lapideo sulle volte delle strutture paramassi-gallerie, sfondando la volta del tunnel sulla SP 72 e danneggiando, con gravità in corso di accertamento, la galleria ferroviaria.

Sono in atto “indagini conoscitive finalizzate alla messa in sicurezza del versante la cui durata non è stata al momento quantificata”. Quanto al traffico veicolare, i maggiori disagi coinvolgono la viabilità locale e soprattutto il Comune di Varenna, che è raggiungibile solo da Nord, utilizzando la SS 36, quindi le problematiche appaiono localizzate, con informazione di percorsi alternativi già comunicate e visualizzabili sui singoli itinerari.

Quanto al traffico ferroviario, le soluzioni di emergenza prevedono che i treni da Sondrio verso Milano avranno ultima fermata a Bellano, mentre quelli da Milano verso la Valtellina si interromperanno a Lierna. Sono stati predisposti servizi di autobus sostitutivi a cura del gestore Trenord, che verrà supportato, per incrementare i mezzi disponibili, dal Trasporto Pubblico Locale di Lecco.

Analogamente, è stato assicurato il concorso del TPL di Sondrio e il contributo di quello di Como, grazie al diretto interessamento della Prefettura di Lecco. Gli autobus sostitutivi partiranno, rispettivamente, dalla stazione di Lecco per Colico in direzione Nord e da Colico in direzione Sud. Maggiori e più puntuali informazioni sono disponibili sul sito di Trenord, in continuo aggiornato.

Il consigliere delegato in Provincia Mattia Micheli aggiorna la situazione: “La Provincia sta collaborando con Trenord, Agenzia per il trasporto pubblico, Navigazione e Prefettura per potenziare il servizio di trasporto alternativo con bus sostitutivi dei treni, perché la linea ferroviaria è interrotta. I tecnici di Rfi e Provincia sono già operativi sul posto per la messa in sicurezza del versante, per fare il punto della situazione sull’entità del danno e per iniziare a rimuovere il materiale sopra le gallerie della ferrovia e della strada provinciale. Martedì nuovo sopralluogo per definire tempistiche e risorse necessarie, coinvolgendo anche gli enti superiori, Regione e Ministero. Stiamo facendo tutto il possibile, il territorio è fragile, ma le opere di prevenzione hanno contribuito a contenere i disagi, perché la galleria e le reti paramassi ha fatto il loro dovere, evitando guai peggiori”.