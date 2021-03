LECCO – Proclamato in forma ufficiale lo sciopero unitario aziendale dell’ASST di Lecco dalle 8 alle 10 del prossimo 14 maggio.

Ecco il testo della comunicazione con la quale le organizzazioni sindacali e la rappresentanza unitaria indicono l’agitazione del personale della sanità pubblica lecchese:

Le scriventi RSU e organizzazioni sindacali,

– preso atto dell’esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione espletato in data 8 Marzo 2021 presso la Prefettura di Lecco a seguito della dichiarazione dello stato di agitazione del personale del 17 Febbraio 2021;

– ritenendo insufficienti le informazioni fornite dalla Direzione dell’ASST Lecco e le garanzie riguardo le attuali condizioni di lavoro, il mantenimento dei livelli di assistenza, sicurezza del lavoro, rispetto dei diritti contrattuali, recupero psicofisico e carichi di lavoro, atti unilaterali su materie relative ai Fondi;

– denunciando una inadeguata informazione sulla programmazione delle risorse e degli organici;

– dovendo constatare che la Direzione ASST Lecco non intende riconoscere, anche pubblicamente, le carenze di personale;

– rilevando una non soddisfacente volontà da parte della Direzione aziendale di coinvolgere

preventivamente le rappresentanze sindacali sui riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità derivanti da modifiche e scelte organizzative inerenti i servizi del mancato rispetto del protocollo relazioni sindacali;

– considerato che, nonostante la disponibilità al confronto, espressa in sede di conciliazione da parte della RSU e delle scriventi organizzazioni, allo stato attuale si riscontra nessuna disponibilità da parte della Direzione della ASST Lecco e pertanto risultano interrotte le relazioni sindacali;



indicono lo sciopero aziendale di tutto il personale dipendente dell’ASST Lecco dalle ore 8 alle ore 10 per il giorno 14 maggio 2021.

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti della legge 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella predetta giornata saranno garantite le prestazioni indispensabili, ovvero i servizi minimi essenziali, in osservanza delle regolamentazioni di settore e aziendali. A questo proposito le scriventi organizzazioni RSU sindacali chiedono, in particolare, il rispetto di quanto previsto dal comma 3, art. 3 dell’Accordo nazionale di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre saranno rispettate le normative anticovid 19 previste dalla norme di legge.

RSU ASST Lecco e OO.SS firmatarie