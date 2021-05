LECCO – Anche quest’anno non si potrà festeggiare il Primo Maggio con corteo né concerto in piazza. A Lecco i rappresentanti dei lavoratori si ritroveranno alle 9.30 per la messa in basilica San Nicolò e a seguire, alle 11, appuntamento al monumento ai caduti del lavoro, in largo Caleotto, per gli interventi istituzionali.

Le celebrazioni, non aperte al pubblico, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Lecco.