10° MEMORIAL PETRALLI A ESORDIENTI LECCO ALTA E PULCINI ROVINATA ROSSA

LECCO – È iniziato il 10° Memorial Fabrizio Petralli – Esempio nella vita e nello sport organizzato dalla Polisportiva Rovinata sul campo di calcio nel Rione di Germanedo. Fabrizio Petralli è stato dirigente e allenatore della società legata all’oratorio scomparso nell’ottobre 2013. Petralli (nella foto a destra) è stato vicepresidente, allenatore, magazziniere e maestro di vita per tanti ragazzi, trasmettendo loro i veri valori dello sport sempre sorretto da una grande fede, voglia e gioia di vivere. Nonostante le difficoltà e i problemi fisici legati alla malattia che lo ha accompagnato per gran parte della sua vita.

Il torneo si articolerà su sette fine settimana: 13 – 14 gennaio con in campo i Pulcini 2013 e gli Esordienti 2011; 20 – 21 gennaio con i Pulcini 2014 e Primi Calci 2015; 27 – 28 gennaio con i Piccoli Amici 2016 ed Esordienti 2012 e 4 febbraio con i Piccoli Amici 2017.

Nei Pulcini 2013 ha trionfato la squadra della Rovinata Rossa battendo in finale ai calci di rigori la Rovinata Bianca. Terzo posto per la Stella Azzurra e quarto per la Futura 96. Per gli Esordienti 2011 la vittoria finale è andata alla squadra della Lecco Alta che ha battuto in finale, ancor ai calci di rigore, la Rovinata Bianca. Terzo posto per il Valmadrera e quarta la Rovinata Bianca.

Appuntamento per il prossimo weekend con le categorie Pulcini 2014 e Primi Calci 2015.

Le squadre Pulcini 2013:

Le squadre degli Esordienti 2011: