LECCO – Scade il 13 novembre il termine per la presentazione delle domande per ottenere il bonus di 1.000 euro concesso dal decreto Ristori, un’indennità covid-19 onnicomprensiva prevista per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministratori del turismo, intermittenti, occasionali eccetera).

Possono accedere al bonus le seguenti categorie di lavoratori:

– Lavoratori stagionali o in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari,

– Lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali,

– Lavoratori intermittenti

– Lavoratori autonomi occasionali

– Incaricati di vendita a domicilio

– Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35 mila euro

– Lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri e con un reddito derivante e non superiore a 50 mila euro

– Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

A questo si aggiunge il bonus da 800 euro per i collaboratori sportivi introdotto con il decreto n. 137 del 28 ottobre. La scadenza è stata fissata al 30 novembre.