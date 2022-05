LECCO – Oggi 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, una giornata nella quale ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza.

“L’impegno dell’amministrazione comunale in questo senso non è mancato – afferma il sindaco Mauro Gattinoni -: proprio all’inizio di questo 2022 il Comune di Lecco ha aderito alla rete RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Un sostegno che verrà ribadito anche nel campo dei diritti rinnovando il supporto comunale alla seconda edizione del Pride della città di Lecco il prossimo 18 giugno“.

“In questa giornata – conclude il primo cittadino – desidero rivolgere un ringraziamento a tutte quelle realtà associative che, con una particolare presenza sul nostro territorio, diffondono una cultura della diversità come ricchezza e sono impegnate nella sensibilizzazione per una società più inclusiva e accogliente”.

RedLC

