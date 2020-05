LECCO – Martedì 2 giugno dalle 11alle 12.30 la Provincia di Lecco e l’associazione culturale La Semina organizzano il seminario interattivo (webinar-social) La Festa della Repubblica e la ripartenza dell’Italia, con relatore Edoardo Raffiotta, professore di Diritto costituzionale dell’Università di Bologna.

L’incontro istituzionale, rivolto a cittadini, sindaci e amministratori locali, potrà essere seguito collegandosi direttamente al link https://us02web.zoom.us/j/7945306932 oppure in streaming al link https://www.facebook.com/laseminaofficial.

In rappresentanza istituzionale per l’Europa e per il territorio parteciperanno l’europarlamentare Brando Benifei e il consigliere regionale Mauro Piazza.

“Quest’anno il 2 giugno ha un valore molto più particolare di tutti gli altri anni, come dimostra l’importante unità del Paese in questo momento difficile – commentano il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il presidente dell’associazione culturale La Semina Stefano Covino – Per questo vogliamo richiamare i valori repubblicani della nostra Costituzione con uno sguardo non soltanto alla Festa della Repubblica, ma anche al contesto che stiamo vivendo oggi. Sentiamo forte la necessità di ripartire con quello spirito che ebbero allora i nostri padri costituenti, che hanno ricostruito un Paese dalle macerie, con uno sguardo attento alla realtà locale e all’Europa”.

Programma:

· Apertura del presidente dell’associazione La Semina Stefano Covino

· Saluto e intervento del presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli

· Intervento del professor Edoardo Raffiotta

· Intervento dell’europarlamentare Brando Benifei

· Intervento del consigliere regionale Mauro Piazza

· Possibilità di interventi dei partecipanti

· Conclusioni e saluti