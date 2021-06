LECCO – Il 20° Triathlon Città di Lecco, in programma domenica 4 luglio, rappresenta uno dei più longevi eventi della triplice disciplina d’Italia e, grazie ai suoi tracciati di gara veloci, è riconosciuto come uno tra i più attesi e spettacolari d’Europa.

Il percorso rimane sempre il più breve in termini di distanza in km (0,750 a nuoto, 20 di ciclismo e 5 di podismo) con tracciati ad elevate qualità tecniche e di assoluto interesse architettonico-naturalistico che si sviluppano lungo il golfo, lungolago e centro storico della città di Lecco.

La manifestazione sportiva patrocinato da Comune di Lecco e Regione Lombardia, inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon e nell’elenco delle gare di interesse nazionale promosse dal Coni, è riservata ai primi 600 atleti iscritti italiani e stranieri in possesso di tessera agonistica della rispettiva federazione ed appartenenti alle categorie YoutB, Junior, Senior e Master (di età dai 16 anni in poi). L’evento, che ha

assegnato per ben 4 edizioni il titolo di campione italiano assoluto di specialità, si svolgerà nel rispetto del rigoroso protocollo operativo previsto per l’emergenza da Covid-19 attualmente in vigore.

Le batterie di partenza previste saranno infatti 4: alle 9:45 partirà la prima batteria degli uomini, alle 11:15 le donne, alle 13:30 la seconda batteria deli uomini e alle 15 la terza batteria degli uomini, con gli atleti più forti. Le premiazioni sul campo sono previste alle 16:30, sempre nel rispetto nel protocollo Covid-19 in vigore: saranno premiati i primi 6 classificati assoluti e i primi 3 per ogni categoria d’età.