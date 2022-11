LECCO – Con 18 punti in 11 giornate, cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, l’Aurora San Francesco si posiziona a centro classifica nel campionato di Seconda categoria Girone K di Lecco.

Nel secondo derby cittadino l’Aurora ha affrontato il G.S.O. Zanetti di Castello di Lecco vincendo per 3-1. Nel primo tempo è l’Aurora San Francesco ad andare in svantaggio ma è Panzeri su calcio di punizione a rimettere in pareggio la gara e così si conclude il tempo. Nel secondo tempo i bianco – rossi partono all’attacco con l’intento di aggiudicarsi la gara. Infatti dopo 10′ è Alessio Crippa a realizzare la rete del vantaggio con un gol risultato di una giocata straordinaria. Dopo 15′ con una spettacolare azione è sempre Crippa con un pallonetto a beffare il portiere avversario realizzando una doppietta.

La gara termina con il risultato di 3-1 per l’Aurora. Il mister Pasquale Rusconi: “Partita combattuta da ambo le parti, molto grintosa che ha visto prevalere i giovani di Viale Turati”.