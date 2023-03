LECCO – Un’auto ferma poco prima dello svincolo del Bione, in direzione Monte Barro, e il traffico cittadino va in tilt. L’episodio, purtroppo abbastanza consueto, stamattina intorno alle 7:30, segnalato da alcuni lettori. Lo svincolo risulta comunque aperto, la Polizia Stradale è sul posto. Il rallentamento verso Milano è di circa 10-15 minuti, “complice” anche il cantiere attivo in quel tratto.

Annotazione di uno dei pendolari rimasti coinvolti nella coda, proveniente dalla Valsassina: “Ma perché a Ballabio sul tabellone non hanno scritto nulla?…“.

RedCro