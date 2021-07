LECCO – Lunedì pomeriggio a Lecco, la Squadra Mobile ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un cittadino lecchese pregiudicato, C.C., classe 1968, in quanto ritenuto responsabile di aver costretto con violenza e minacce i titolari di diversi negozi di Galbiate, a versargli continue somme di denaro a titolo estorsivo.

Diverse la vittime coinvolte, costrette per paura a versare parte dei propri proventi al loro estorsore: minacce di morte, aggressioni fisiche, numerosi gli episodi denunciati ed accertati.

Così la Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura, “attraverso riscontri, appostamenti e pedinamenti è riuscita a stretto giro a ricostruire la vicenda”.

Il P.M. titolare dell’indagine, condividendo l’impianto investigativo fatto emergere dagli uomini della Sezione reati contro il Patrimonio, ha richiesto ed ottenuto dal G.I.P. la custodia cautelare in carcere eseguita nella giornata di ieri – valutando anche la pericolosità sociale del reo, nonché la situazione di pericolo in cui versavano le vittime.