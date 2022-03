LECCO – Numerose iniziative in programma a Lecco in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna di domani, martedì 8 marzo.

Il chiosco del cortile comunale ospiterà fino a venerdì 11 marzo la mostra [RI]tratto di donna promossa dall’Istituto Superiore Grafica Moda Design di Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco. L’esposizione, che parlerà di sette autrici del Novecento impegnate nella lotta per l’emancipazione femminile, sarà inaugurata domani mattina nel cortile del palazzo comunale alle 11.30. A seguire, a partire dalle 14, in piazza XX Settembre si terrà Mimosando 2022: esibizioni di ballo, parkour, performance musicali dal vivo, letture di poesie e riflessioni, per un evento organizzato dall’Informagiovani in collaborazione con Hidamora, Contatto Skin, Over, AfterClub, Progetto Penelope, Telefono Donna Onlus (per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0341 493790 oppure scrivere a informagiovani@comune.lecco.it). Infine, alle 21, il Planetario civico proporrà una serata dal titolo Le grandi donne dell’astronomia, a cura dell’astronomo Stefano Covino (per partecipare è necessario prenotare su www.deepspace.it).

Terminata la giornata, prosegue la sensibilizzazione: sabato 12 marzo la conferenza “Casa e Lavoro. Donne libere di ripartire in autonomia”, promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con il Fondo Zanetti. L’incontro si svolgerà in streaming dalle 9.30 alle 12.45 e approfondirà esperienze in atto o possibili sul tema della casa e del lavoro, anche in relazione al “Reddito di Libertà”, un sostegno economico destinato alle donne vittime di violenza, seguite dai centri antiviolenza e/o dai servizi sociali. Vi interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, la consigliera regionale di Regione Lombardia Paola Bocci, l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Lecco, ente capofila della rete antiviolenza, Renata Zuffi e il presidente del Distretto di Lecco Guido Agostoni. La conferenza sarà trasmessa a questo collegamento.

Nel corso della giornata di ieri, inoltre, un presidio di Femminile Presente! ha distribuito in centro materiali informativi sull’associazione, fiori primaverili e una cartolina con un code che rimanda al manuale delle “Buone Pratiche per la promozione delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni di genere. Vademecum per le amministrazioni locali” realizzato dall’Università di Bergamo, mentre un gazebo allestito da Telefono Donna e UDI in piazza XX Settembre proporrà domani del materiale inerente la giornata e le attività delle due associazioni. Infine, in occasione della Giornata, la Consulta Femminile ha realizzato il giornalino Tempo Donna disponibile a questo collegamento.