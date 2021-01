LECCO – Iniziato a Capodanno con un momento di preghiera e riflessione il Mese della Pace 2021. Oltre alle preghiere organizzate in varie parrocchie, è stato mantenuto l’ormai periodico appuntamento de l’Oasi di Pace, in forma simbolica con una piccola rappresentanza in presenza alla chiesa parrocchiale di Bonacina, Lecco, ma anche trasmesso on line sul canale YouTube della parrocchia S. Leonardo di Malgrate.

Una cinquantina di contatti dal vivo, mentre il video è ancora disponibile e continua ad essere visualizzato. Profondo interesse ha suscitato la lettura dell’appello del medico congolese Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace 2018 contro l’indifferenza al dramma del proprio paese sempre politicamente instabile e in conflitto.

“Vengo da uno dei paesi più ricchi del pianeta. Eppure le persone del mio paese sono tra le più povere del mondo. La realtà preoccupante è che l’abbondanza delle nostre risorse naturali – oro, coltan, cobalto e altri minerali strategici – è la causa principale della guerra, della violenza estrema e della povertà assoluta. Adoriamo le belle macchine, i gioielli e i gadget. Anch’io ho uno smartphone. Questi articoli contengono minerali trovati nel nostro paese, quindi dedica un minuto a riflettere sul costo umano della produzione di questi oggetti. Come consumatori, insistiamo almeno sul fatto che questi prodotti siano fabbricati nel rispetto della dignità umana”.

Da medico ha seguito in particolare le molte donne vittime di violenza e stupri brutali, coperti da complicità a vari livelli. È stato quindi il testimone autorevole per rilanciare il messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale per la Pace: “La cultura della cura come percorso di pace”.

Il “Mese della Pace”, grazie ad un coordinamento di associazioni e movimenti ecclesiali e civili che da anni rilancia nella città di Lecco il messaggio del Pontefice per quest’importante occasione, continuerà on line. Non sarà possibile svolgere la tradizionale Marcia della Pace che passando per le vie del centro richiamava l’intera città a costruire la Pace secondo i passi indicati dal messaggio del papa per la Giornata mondiale del Primo gennaio.