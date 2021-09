LECCO – Roma, Trastevere. Questo lo scenario scelto da Piernicola Silvis, alto dirigente della Polizia di Stato tra i protagonisti dell’arresto di Piddu Madonia che ha lasciato il servizio nel 2017 da questore di Foggia, per il suo nuovo romanzo thriller “La pioggia”. La trama racconta una storia di traffico di droga e una battaglia fra lo stato italiano e la ‘ndrangheta con protagonista ancora Renzo Bruni, il celebre dirigente della Polizia di Stato che ritroviamo anche in altre opere dell’autore.

Il romanzo, pubblicato lo scorso 26 agosto, verrà presentato domenica 12 settembre alle 17:30 alla pizzeria “Fiore cucina in libertà”, via Belfiore 1, Lecco, in collaborazione con la Biblioteca di Lecco e la casa editrice SEM. Preceduto dai saluti istituzionali, Piernicola Silvis dialogherà sul suo ultimo romanzo con Riccardo Cavallero, direttore di Società Editrice Milanese.

L’iniziativa è a ingresso gratuito nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti ed è consigliata la prenotazione al numero di telefono 0341 1693609 (WhatsApp 351 0655719), oppure scrivendo una mail a fiore@fiorecucina.org. Maggior informazioni a questo collegamento.