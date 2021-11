Caro Direttore

Ho letto tutte le 666 righe della risposta del dott. Agostoni alla mia precedente.

Per evitare un ping pong che pure resta una libera scelta che lo stesso può scegliere di continuare ecco, dopo le 666 righe, posso solo dire due cose:

-La libertà di scelta sarà anche quella che il Presidente megagalattico della libertà di scelta della sua scuola privata perché favorita dalla mancanza di libertà di scelta di asili pubblici di tutti, ha espresso in 666 righe ma, davvero, bastava un “ Io so io e voi nun siete un cazzo” del vecchio Sordi o “Porgi l’altra guancia” di uno ancora più vecchio per spiegare il tutto, libertà di scelta compresa.

-E invece mamma mia se ha bisogno di iniziare una lunga lettera di 666 righe usando come argomento di difesa della benemerenze di nostra signora della stima, rispetto e gratitudine Anna Maria Formigoni, er numero de firme del suo fans club, ecco credo che butta male perché se bisogna misurà il fans club in fatto di stima, rispetto, gratitudine il prossimo anno ce tocca de sto passo premià Baby Gang che hai voja le firme che raccoje er tipo, ed è pur sempre una scelta libera pure quella.

Forse addirittura più libera per quel pugno di capigruppo comunali.

Paolo Trezzi

.

