LECCO – Lunedì 6 marzo alle 20:30, al salone ‘Di Vittorio’ della Camera del Lavoro di Lecco (Via Besonda 11), le Sezioni ANPI “Pino Galbani” e “Lecco Città”, in collaborazione con l’associazione Pio Galli, organizzeranno la presentazione della graphic novel “Perlasca” di Matteo Mastragostino.

Il 6 marzo si celebra la Giornata dei Giusti dell’Umanità, per mantenere viva la memoria di quanti, in ogni tempo e luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Persone comuni che hanno fatto cose straordinarie, proprio come Giorgio Perlasca, che tra il 1944 e il 1945 a Budapest riuscì a salvare dalla Shoah migliaia di ungheresi ebrei fingendo di essere un console spagnolo.

Nell’occasione saranno presenti i familiari di donne e uomini lecchesi che durante la seconda guerra mondiale si sono distinti per altruismo e coraggio, salvando la vita ad alcuni ebrei perseguitati dal nazifascismo, e che per questo hanno ricevuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni“.