LECCO – “2001-2021. Genova per chi non c’era”, questo il titolo del lobro che verrà presentato venerdì 16 luglio alle 21 in via Beccaria 5 a Lecco. La presentazione dell’opera – edita da Altreconomia – sarà a cura di Angelo Miotto mentre alla serata parteciperà Enrica Bartesaghi, già membro del Comitato verità e giustizia.

A 20 anni dai giorni del G8 di Genova molte domande sono ancora aperte. Perché è importante raccontare Genova a chi per anagrafe, per distrazione o per scelta non c’era? Che cosa è stato del “movimento”, di quell’afflato collettivo colpito dai manganelli e dai media? In quali rivoli si è disperso il fiume di persone che ha manifestato? Qual è infine l’eredità, di Genova e chi ha raccolto e perpetuato questo capitale di idee?

A queste e ad altre questioni risponde il libro “2001-2021. Genova per chi non c’era”, attraverso 20 testimoni privilegiati che a Genova c’erano.

Tra loro anche Bartesaghi che con Massimo Acanfora, curatore del volume insieme a Miotto, dialogherà in presenza con la cittadinanza al dibattito organizzato dal Circolo Arci Spazio Condiviso, ANPI di Galbiate e Valle San Martino, Qui Lecco Libera, Dinamo culturale.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione da effettuare cliccando QUI.