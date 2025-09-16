A SAN GIOVANNI QUATTRO GIORNI DI FESTA PER LA VERGINE ADDOLORATA

LECCO – Dal 18 al 21 settembre l’Oratorio di San Giovanni, in via Don Invernizzi 4 a Lecco, ospiterà la tradizionale Festa Compatronale della Beata Vergine Addolorata, promossa dalla Parrocchia di San Giovanni Evangelista. Un appuntamento atteso da tutta la comunità, che unisce il momento religioso alla convivialità, allo sport, alla musica e alla riscoperta del senso più autentico dello stare insieme.

La festa prenderà il via giovedì 18 settembre con l’apertura dei tornei di calcio alle 18:30 e della cucina, seguiti alle 19 dalla serata grigliata, per concludersi alle 21:30 con il concerto del gruppo I Croccanti, in un’atmosfera di musica e allegria.

Venerdì 19 settembre, la serata sarà dedicata al buon cibo e ai valori dello sport come strumento di inclusione. Dalle 18:30 continueranno i tornei di calcio, mentre la cucina proporrà, dalle 19, una gustosa polenta in tutte le salse. Alle 21 spazio al tema dello sport come strumento di crescita e partecipazione, con l’incontro “Lo sport come strumento abilitativo, alle falde del cambiamento”: un video-racconto dell’impresa sul Kilimangiaro di Luigi Degli Occhi e di suo padre Cesare, con interventi a cura di Massimo Magnacavallo (presidente di ASD onlus), Alberto Locatelli e Paola Nessi.

Il pomeriggio di sabato 20 settembre inizierà già alle 14 con il torneo di pallavolo e, dalle 16, giochi da tavolo in collaborazione con “La Tana delle Pulci”. A partire dalle 19, la cucina proporrà un menù tipico con la serata valtellinese. A chiudere la giornata, alle 21:30, ci sarà “Il Cervellone”, un coinvolgente quiz multimediale aperto a tutte le età.

Domenica 21 settembre sarà il cuore spirituale della festa. Alle 10, nella chiesa parrocchiale, si celebrerà la messa solenne, seguita alle 11:45 dalla processione fino all’oratorio. Alle 12, un momento musicale con la Filarmonica G. Verdi di San Giovanni accompagnerà l’aperitivo comunitario. A seguire, alle 13, il pranzo insieme (su prenotazione), con un ricco menù per tutte le famiglie. Il pomeriggio proseguirà alle 14:30 con l’estrazione della lotteria e si concluderà alle 15 con le finali dei tornei di calcio.

“Questa festa non è solo un evento sul calendario, ma un’occasione preziosa per ritrovarsi come comunità, rafforzare legami, vivere la fede nella concretezza della quotidianità e delle relazioni. Un’occasione per tutte le generazioni: dai più piccoli agli anziani, dalle famiglie ai giovani. Ogni momento del programma è pensato per offrire spazi di incontro, ascolto, partecipazione e gioia condivisa – ricordano gli organizzatori -. La Festa Compatronale della Beata Vergine Addolorata ci ricorda che una comunità viva si fonda sulla memoria, sulla tradizione e sulla capacità di rinnovarsi nel tempo, senza perdere il senso delle proprie radici. È proprio da queste radici che nasce l’identità di San Giovanni: una realtà che guarda avanti, ma senza dimenticare da dove viene. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme quattro giorni di festa, fede e fraternità”.