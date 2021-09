LECCO – Non sono mancate, negli oratori San Luigi di San Nicolò e di Pescarenico appartenenti alla Comunità Pastorale Madonna del Rosario, le feste d’inizio dell’ anno oratoriano 2021/21. Il programma dell’oratorio San Luigi prevedeva sabato 25 settembre una serata dedicata ai gruppi medie e adolescenti con tornei seguiti dalla cena e giocone dedicato ai più grandi. Decisamente interessante l’iniziativa domenicale che prevedeva il ritrovo di ragazzi e adolescenti in quattro punti di Lecco e il loro cammino verso la Basilica di San Nicolò con una parte del logo “Ama, questa sì che è vita!” da ricomporre tutti assieme in chiesa. Quindi dopo la celebrazione Eucaristica officiata da don Marco Della Corna si è svolto il pranzo in condivisione, seguito dai giochi e dalla preghiera conclusiva.

A Pescarenico la giornata d’inizio anno oratoriano si è concentrata alla domenica pomeriggio, con il pranzo, i giochi e alle 17 la messa in oratorio.

Foto Facebook