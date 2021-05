LECCO – “Finalmente la pandemia Covid 19 ha rallentato la sua diffusione e pertanto possiamo cominciare con rinnovato impegno a promuovere le nostre attività”, questa la dichiarazione di Gerolamo Fontana, presidente UILDM Lecco.

La sezione UILDM provinciale e il Coordinamento Telethon territoriale riprendono quindi ufficialmente le aperture settimanali della sede di Villa De Ponti a Calolziocorte con i seguenti orari: ogni martedì mattina dalle ore 11,30 alle 13,30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.

“Riprendiamo anche con una novità importante: abbiamo avuto in assegnazione una persona che ha fatto la scelta del servizio civile in favore della nostra associazione. Un’opportunità importante! Il compito di questa ragazza sarà di recarsi presso il domicilio delle persone con distrofia muscolare, per stare loro insieme e promuovere relazioni e momenti di tempo attivo. Inoltre, garantirà le aperture settimanali della nostra sede, dove tutti possono accedere per trovare le informazioni sulla Uildm e Telethon – racconta il presidente – l’impegno per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche non si è mai fermato, ma dopo questo lungo tempo di sofferenza c’è la necessità di riprenderlo con rinnovato vigore. Ci conforta sapere che, come sempre, sappiamo di poter contare sulla generosità e solidarietà dei nostri volontari e di tutti i cittadini del nostro territorio”.