COMO – Asf Autolinee, su indicazione del Ministero dei Trasporti, ha definito le modalità per il rimborso dei titoli di viaggio non utilizzati durante il periodo di lockdown.

Chi può chiedere il rimborso

Potranno presentare richiesta per ottenere il voucher tutti gli studenti con abbonamenti annuali in corso di validità durante il periodo di “lockdown” o che abbiano acquistato l’abbonamento mensile di marzo 2020, così come tutti i lavoratori che possono certificare l’impossibilità di essersi recati sul luogo di lavoro (a causa di attività sospese, ricorso allo smartworking, ecc) e che abbiano sottoscritto un abbonamento annuale prima di marzo 2020 oppure erano in possesso dell’abbonamento mensile di marzo 2020.