LECCO – La raccolta di abiti usati da parte di Humana è temporaneamente sospesa per difficoltà operative legate all’emergenza sanitaria.

Il Comune di Lecco informa che la raccolta di abiti usati, affidata a Humana People to People Italia, ente non lucrativo che realizza progetti di solidarietà in Italia e all’estero, è temporaneamente sospesa, a causa di difficoltà operative insorte con l’emergenza sanitaria in atto. Le filiere di stoccaggio e distribuzione degli abiti usati sono bloccate, e non vi sono sufficienti impianti di recupero attualmente aperti in Italia e in Europa a cui poter portare tutti gli abiti raccolti.

Pertanto si invitano i cittadini a non portare gli abiti usati nei contenitori di Humana, né tanto meno ad abbandonarli nei pressi dei punti di raccolta, e a non disfarsene tramite la raccolta indifferenziata: basta un po’ di pazienza e rimandare il cambio di stagione a quando la situazione sarà tornata alla normalità.

In questo modo gli stessi abiti potranno essere valorizzati e produrranno risultati ecologici e solidali.