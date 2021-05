LECCO – Fondata nel 1947 per volere del professor Vincenzo Saputo, l’Accademia Corale di Lecco si avvia verso i 75 anni di attività, un traguardo importante che raggiungerà l’anno prossimo.

Per le celebrazioni è previsto un programma importante di eventi, alcuni dei quali si legheranno ai 230 anni dalla nascita di Giochino Rossini che cadono appunto nel 2022. Si stanno quindi avviando i motori per giungere all’appuntamento, per il quale sono necessari anche appassionati che vogliono contribuire alla realizzazione e alla buona riuscita delle iniziative.

Nel frattempo, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, il coro che dal 1993 è diretto dal maestro Antonio Scaioli, già docente presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi “di Como e membro della Commissione Artistica di Usci (Unione società corali italiane, delegazione di Lecco) ha ripreso la propria attività in presenza. Il lavoro svolto con passione ed entusiasmo da parte di ogni corista durante questi mesi di arresto ora continua in sede, nelle serate di martedì e giovedì per continuare a regalare emozioni all’affezionato pubblico che era in attesa di ritornare all’ascolto dell’ensemble lecchese. Un coro che è capace di inglobale nuovi arrivi per i quali anzi la porta è sempre aperta come si vede dall’invito pubblicato qui a fianco.

Le informazioni aggiornate sulle attività si trovano nelle pagine social dell’Accademia; rimane un po’ meno immediato nella lettura invece il sito www.accademiacoralelecco.it.