LECCO – Da lunedì 18 maggio riapertura progressiva dei punti vendita di Acel Energie, in cui saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti. La società ha introdotto misure mirate e specifiche, in alcuni casi anche ulteriori rispetto a quelle previste per legge: misurazione della temperatura all’ingresso; obbligo per operatori e clienti di indossare mascherine certificate; schermi protettivi in plexiglass installati sulle scrivanie; flaconi con gel sanificante a disposizione di clienti e operatori; accessi contingentati per evitare sovraffollamento e prossimità durante l’attesa.

“I nostri clienti possono stare tranquilli. Abbiamo messo in campo una tale serie di misure da minimizzare il rischio di contagio e garantire la sicurezza dei clienti e dei colleghi allo sportello – ha spiegato l’amministratore delegato di Acel Energie Giovanni Perrone -. Sono certo che ci sarà collaborazione, da parte di tutti, per esempio nel disporre le file in modo ordinato e distanziato: insieme, possiamo fare un altro passo in avanti verso una nuova normalità. Senza dimenticare che la ripresa sarà e deve essere graduale, anche per prendere confidenza con comportamenti quotidiani che, ancora a lungo, dovranno essere differenti rispetto a quelli cui eravamo abituati prima dell’epidemia”.

I punti vendita dell’area di Lecco che riaprono dal 18 maggio (il primo giorno, dalle 9,30):

Lecco da lunedì a giovedì con orario continuato 8.30 – 16.

Calolziocorte da lunedì a giovedì con orario 8.30 – 12.30 e 13:45 – 15.

Merate da lunedì a giovedì con orario 8.30 – 12.30 e 13:45 – 16.

La società ricorda che sono in ogni caso attivi i canali e strumenti di dialogo con la clientela: sia quelli digitali (sito internet, social, app), sia il numero verde 800822034, che può fornire informazioni sulla fornitura, sulle bollette o sulle modalità di pagamento.