ACINQUE, BILANCIO RICCO. L’OPINIONE DI TREZZI: “LO SCHIAFFO DEL SOLDATO”

Avete presente quel gioco sbruffone che in età appena puberale troppi facevano per bullismo e goliardia che si chiama lo schiaffo del soldato? Quello dove uno bendato sta in mezzo e tutti gli altri attorno scelgono chi tra loro deve tirargli lo schiaffo e poi lui deve indovinare chi è stato altrimenti continua il giro?

Ecco dopo le notizie di stampa lo schiaffo del soldato è diventata specialità Olimpica. A rovescio però, perché lo schiaffo lo prendono tutti quelli che sono in mezzo e a tirarlo è l’unico che sta alle spalle di tutti.

Qui da noi la mano per lo schiaffo è quella di ACinque e il soldato in mezzo siamo tutti noi cittadini.

Come spiegare altrimenti la mano a forma di dati trionfali di bilancio che l’azienda fa volteggiare e che ci picchia addosso scrivendo che “i margini operativi consolidati ottenuti nel primo semestre 2024 hanno avuto un netto incremento a 58,9 milioni di euro rispetto ai 46,9 del 2023) quindi un Mol di un ben +25%…

Lo schiaffo può non far subito male perché in fondo che cos’è il Mol?

Ecco in un bilancio il Mol a cinque dita sulla pelle è Il margine operativo lordo, quindi un valore che misura la redditività di una azienda, ovvero misura la capacità di realizzare margini di guadagno.

Lo sentiamo adesso il bruciore propagarsi lungo tutto il corpo con epicentro dove teniamo il portafoglio?

Le parole dell’AD Stefano Cetti mentre ci colpisce forte alle spalle sono:” i risultati confermano l’impegno concreto del Gruppo nel generare valore a beneficio del territorio di riferimento”

Ecco, ora è ora di togliersela la benda, la stessa data dalle ex municipalizzate (Silea, LRH) e ricordarci che il Valore, è il nostro, e sono nostri i soldi che con evidenza di Bilancio appunto si stanno golosamente prendendo.

Tutti questi dati significano infatti solo che paghiamo più del necessario le bollette (l’utile è arrivato a 14 milioni con una crescita di quasi ben il +10%

Stiamo prendendo schiaffi uno dietro l’altro.

I sindaci, i politici, i Comuni Soci, son tutti lì in fila ad applaudire i risultati. È allo scopo di tenere le loro mani sempre calde per continuare a schiaffeggiarci forte non solo con le parole, a partire dal nostro portafoglio.

Paolo Trezzi

Lecco

–

In copertina immagine di Pinterest