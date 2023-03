LECCO – Mai bello definire “spettacolare” un incidente, ma in casi come quello avvenuto oggi ad Acquate, in via Lucia, l’espressione non è fuori luogo.

Una signora di circa sessant’anni si è ribaltata con la sua Audi, suscitando preoccupazione tra i passanti.

Fortunatamente è stata in grado di cavarsela da sola, uscendo dalla macchina capottata. Apparentemente illesa, tanto che non è stato necessario l’intervento di un’ambulanza.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per il rilievi del caso.

RedCro