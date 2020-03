MONZA – Il consiglio di amministrazione di Acsm-Agam S.p.A. ha approvato il piano industriale 2020-2024. Il gruppo Acsm Agam intende sviluppare in particolare i progetti green e innovativi, privilegiando la sostenibilità e la valorizzazione dei territori di riferimento, consolidando e rafforzando le attività tradizionali.

Il gruppo, nel piano 2020-2024, persegue innanzitutto l’innovazione sostenibile, in linea con le esigenze di efficienza tecnica, energetica ed ambientale, garantendo: lo sviluppo ulteriore della propria capacità competitiva ponendo il Cliente al centro; il consolidamento della cultura aziendale condivisa; la massimizzazione del valore attraverso le sinergie ottenibili dall’integrazione post Aggregazione; il rafforzamento dei rapporti con il territorio, massimizzando gli assets in portafoglio e consolidando il posizionamento di mercato.

Il quinquennio 2020-2024 vede il gruppo impegnato con forti investimenti, in particolare nei territori di riferimento, con l’obiettivo di introdurre ed implementare tecnologie green ed innovative a ridotto impatto ambientale (emissioni C02 evitate), con risparmi misurabili in termini di riduzione emissioni CO2 (ca. 188 k ton di emissioni CO2 evitate in arco piano). Gli investimenti risultano pari a 343,5 milioni di euro e garantiscono valore e continuità nel lungo termine.

Il Piano prevede una crescita importante di tutti i KPI e dei Financials, nonostante la previsione di slittamento delle gare ATEM gas oltre il 2024. In incremento i risultati economici con mantenimento della consolidata solidità patrimoniale e finanziaria: Ebitda 2024 previsto a 106,5 milioni di euro (66,2 milioni di euro nel 2019 Cagr +10%). PFN da 121,3 milioni di euro nel 2019 a 202,1 milioni di euro nel 2024. Target al 2024: rapporto PFN/Ebitda a 2,0, Leverage (Posizione finanziaria netta/Patrimonio Netto) a 0,4.

Il gruppo mantiene una forte attenzione agli azionisti prevedendo un pay out medio in arco piano intorno all’90% del risultato netto di Gruppo.

Il presente business plan tuttavia non recepisce i possibili impatti conseguenti alla situazione di emergenza in corso legata al COVID-19 in quanto, al momento, non risulta ancora possibile effettuare una stima ragionevole. Il gruppo Acsm Agam, ha tempestivamente messo in atto una serie di iniziative per assicurare la continuità operativa per garantire alla popolazione dei suoi territori i servizi essenziali (raccolta e smaltimento rifiuti, distribuzione gas, elettricità e acqua, teleriscaldamento, gestione calore, farmacie, ecc.) e per adeguarsi alle disposizioni emanate dagli organismi competenti.

Il gruppo Acsm Agam, nonostante le difficoltà e le incertezze causate a livello internazionale dal diffondersi del COVID-19, grazie alla sua solidità finanziaria, appena le condizioni lo permetteranno intende proseguire le attività di investimento e gestionali, perseguendo gli obiettivi di consolidamento e sviluppo dei propri business, anche grazie al forte radicamento territoriale ed alla importante diversificazione del portafoglio delle attività gestite e potendo beneficiare di un tangibile rafforzamento sotto il profilo finanziario e patrimoniale conseguito con l’Aggregazione.