LECCO – “Siamo costernati e addolorati per la prematura e inaspettata scomparsa dell’avvocatessa Franca Alessio, generosa compagna di battaglie di civiltà in difesa dei diritti di tutti i cittadini e delle nostre libertà Ci uniamo al cordoglio della famiglia”.

Così Comitato Eutanasia Legale Lecco, Cellula Coscioni Lecco e associazione L’Asino di Buridano ricordano Alessio, legale impegnata sul fronte dei diritti civili scomparsa venerdì all’età di 71 anni.

Era nota per la sua battaglia a fianco della famiglia di Eluana Englaro, con la quale si batté per ottenere il riconoscimento dell’eutanasia dopo che la giovane lecchese, dall’età di 17 anni, versava in stato vegetativo su un letto d’ospedale.

Ma l’avvocatessa era conosciuta e stimata in tribunale a Lecco ed era stata impegnata anche in politica (fu eletta nel 1975 consigliera comunale a Palazzo Bovara per il Partito Comunista).

I funerali lunedì 24 gennaio, nella basilica cittadina di San Nicolò.

RedLC