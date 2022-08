LECCO – “Con il cuore gonfio di dolore il presidente di Sezione, i componenti del C.D.S. e gli arbitri Lecchesi tutti esprimono il loro più sincero cordoglio per la scomparsa di Romeo Valsecchi, pietra miliare della Sezione che tutti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare”. Così la sezione di Lecco dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri FIGC.

“Romeo ha lasciato un segno indelebile nella nostra sezione e nella nostra quotidianità, è sempre stato presente e ha saputo trasmettere la passione che aveva. È stato un padre ed un nonno per molti, fonte di ispirazione e preso da tutti come esempio. Ha contribuito da sempre per il bene della sezione in modo silenzioso e senza pretendere nulla in cambio. Un pensiero particolarmente affettuoso va alla moglie Gabriella e alla famiglia”.