LECCO – L’ex legale rappresentante di Aerosol Service di Valmadrera, Giovanni Bartoli, è stato assolto dall’accusa di aver omesso il versamento delle ritenute dei dipendenti per l’anno 2017. La cifra è stata stimata intorno ai 314mila euro.

L’Aerosol Service, dichiarata fallita nel novembre 2019 dal tribunale di Lecco, era in serie difficoltà economiche. Secondo l’accusa, non vennero versate le ritenute degli oltre cento dipendenti; la sentenza però ha assolto l’ex legale rappresentante Giovanni Bartoli, non ravvisando responsabilità legali a suo carico.